Томенко думає, що Медведєв поїде з України піймавши облизня

Позиція експертів, журналістів та активні дії опозиції призвели до того, що українська влада не пішла на підписання низки угод, які пропонувалися російською стороною в частині, передовсім, впливу на стратегічні галузі української економіки.

Як повідомляє сайт БЮТ, про це сьогодні на брифінгу в парламенті заявив заступник голови Верховної Ради, член БЮТ Микола ТОМЕНКО, підводячи попередні підсумки візиту Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА до України.

Зокрема, М.ТОМЕНКО відзначив, що, за інформацією, яку озвучували і російські, і українські високопосадовці про перелік документів, що плануються до підписання, низка угод, на яких наполягала російська сторона, так і не були підписані в ході цього візиту.

За словами М.ТОМЕНКА, це, зокрема, документ, що стосується створення робочої групи стосовно Керченської протоки, сам факт якої ставить під сумнів нинішні кордони між Україною та Росією у даному регіоні; угод щодо можливого створення спільних підприємств в авіаційній галузі, “Енергоатому” тощо.

За словами віце-спікера, як випливає із російської зовнішньополітичної доктрини щодо України, яка міститься у документі «Программа эффективного использования на системной основе внешнеполитических факторов в целях долгосрочного развития Российской Федерации», який протягом останніх днів активно обговорюється у світі експертами і не спростовувався російськими офіційними особами, «Росія активно діє для того, щоби передовсім економічними методами поставити Україну в систему Російського впливу».

М.ТОМЕНКО підкреслив, що в документі, надісланому міністром закордонних справ РФ Сергієм ЛАВРОВИМ Президенту Росії Д.МЕДВЕДЄВУ 20 лютого 2010 р., неприховано йдеться про необхідність «…добиваться приобретения контрольных пакетов акций крупных украинских предприятий российскими инвесторами…», «…поддерживать усилия российских нефтяных компаний, добивающихся использования нефтепровода «Одесса - Броды» … что ограничит доступ Украины к каспийской нефти» тощо.

«Очевидними так само є прагнення Росії застерегти російські інтереси в гуманітарній сфері, тому давня ідея (ще часів здобуття незалежності) знову формується, як створення загального освітнього, наукового, інформаційного та культурного простору. Якщо хочете, йдеться про створення так званого єдиноросійського світу з акцентами, як пише згаданий документ, згідно яких історія, культура і наука повинні будуватися «в інтересах Російської Федерації», - наголосив М.ТОМЕНКО.

Підсумовуючи, М.ТОМЕНКО наголосив, що «завдяки спільним зусиллям поки що реалізація цього наміру призупинена, але якщо проаналізувати риторику тієї частини уряду, яка прийшла до влади з метою реалізації російської зовнішньополітичної стратегії, то складається враження, що вони говорять мовою даного документу, який підготувало МЗС Росії».

«Тому, - переконаний М.ТОМЕНКО, - на сьогоднішній день актуальним залишається питання: яка ж є українська зовнішньополітична стратегія і чи здатна нова влада її реалізовувати в інтересах Української держави».

Він також наголосив, що саме тому українське суспільство, українська еліта (фахівці, вчені, експерти, журналісти) та опозиція повинні бути спільними в тому, щоб застерігати інтереси зовнішньополітичної стратегії України, «тому що в захисті національних інтересів України немає влади і опозиції, а є Українська Держава».