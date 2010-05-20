Австрійці побачили, що Янукович перед Москвою «стоїть на задніх лапках»
Європейська преса про візит Медведєва
Європейська преса приділила мізерну увагу візиту до України президента РФ Дмитра Медведєва, якщо порівнювати із розголосом в українських ЗМІ. Лічені серйозні видання присвятили цій темі свої редакційні коментарі.
Зокрема, австрійська газета Wirtschaftsblatt порівнює параметри Віктора Януковича і Дмитра Медведєва:
«Розміри – поняття відносне. Так, український президент Віктор Янукович при вазі понад 110 кілограмів має зріст 1,95. Але поруч з порівняно щуплим російським колегою Дмитром Медведєвим (1,58 ) політичний важковаговик перетворюється на кімнатного песика. Дивно спостерігати, як Янукович перед Москвою в переносному сенсі «стоїть на задніх лапках».
«Медведєв пообіцяв, крім дешевого газу, також представляти інтереси Києва на міжнародній арені. От тільки інтереси Києва нині, схоже, лише в тому й полягають, щоб подобатися Москві»,- зауважує Wirtschaftsblatt.
Ще одна австрійська газета Der Standard акцентує на наступному:
«Йдеться про національний суверенітет. Досі Росія завжди вимагала, щоб Україна, як будь-яка інша держава, нарешті сплачувала ринкову ціну за газ. Домовленість про флот доводить протилежне: газова ціна Москви для Києва є політичною. За цим слідує наступний крок. Прагнення об`єднання російського «Газпрому» із українським «Нафтогазом» має забезпечити контроль над транзитом газу до Центральної та Західної Європи. Якщо Україна не хоче добровільно, тоді на неї тиснуть, погрожуючи побудувати в обхід неї нові газопроводи на півночі та півдні».
«Україна стоїть, отже, перед вибором - віддати ще один шматок свого суверенітету або втратити надходження за транзит енергоносіїв, що є важливим чинником і без того неблагополучного державного бюджету. Янукович, попри те, що його вважають проросійським, хоче залучити європейців до майбутнього газопровідного концерну. Росія має у цьому шанс довести те, в чому вона завжди переконує: що її газова політика не є імперською»,- підкреслює австрійська газета Der Standard.