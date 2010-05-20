Австрійці побачили, що Янукович перед Москвою «стоїть на задніх лапках»

Європейська преса приділила мізерну увагу візиту до України президента РФ Дмитра Медведєва, якщо порівнювати із розголосом в українських ЗМІ. Лічені серйозні видання присвятили цій темі свої редакційні коментарі.

Зокрема, австрійська газета Wirtschaftsblatt порівнює параметри Віктора Януковича і Дмитра Медведєва:

«Розміри – поняття відносне. Так, український президент Віктор Янукович при вазі понад 110 кілограмів має зріст 1,95. Але поруч з порівняно щуплим російським колегою Дмитром Медведєвим (1,58 ) політичний важковаговик перетворюється на кімнатного песика. Дивно спостерігати, як Янукович перед Москвою в переносному сенсі «стоїть на задніх лапках».

«Медведєв пообіцяв, крім дешевого газу, також представляти інтереси Києва на міжнародній арені. От тільки інтереси Києва нині, схоже, лише в тому й полягають, щоб подобатися Москві»,- зауважує Wirtschaftsblatt.

Ще одна австрійська газета Der Standard акцентує на наступному:

«Йдеться про національний суверенітет. Досі Росія завжди вимагала, щоб Україна, як будь-яка інша держава, нарешті сплачувала ринкову ціну за газ. Домовленість про флот доводить протилежне: газова ціна Москви для Києва є політичною. За цим слідує наступний крок. Прагнення об`єднання російського «Газпрому» із українським «Нафтогазом» має забезпечити контроль над транзитом газу до Центральної та Західної Європи. Якщо Україна не хоче добровільно, тоді на неї тиснуть, погрожуючи побудувати в обхід неї нові газопроводи на півночі та півдні».

«Україна стоїть, отже, перед вибором - віддати ще один шматок свого суверенітету або втратити надходження за транзит енергоносіїв, що є важливим чинником і без того неблагополучного державного бюджету. Янукович, попри те, що його вважають проросійським, хоче залучити європейців до майбутнього газопровідного концерну. Росія має у цьому шанс довести те, в чому вона завжди переконує: що її газова політика не є імперською»,- підкреслює австрійська газета Der Standard.

Німецька хвиля