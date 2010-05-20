Льовочкін «розгрібатиме» звернення українців 4 години на рік

Глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН затвердив графік прийому громадян посадовими особами АП.

Про це йдеться в розпорядженні С.ЛЬОВОЧКІНА, текст якого розміщено на сайті Президента України.

Згідно з документом, Управлінню з питань звернень громадян доручено здійснювати по середах з 9.00 до 12.00 попередній запис громадян на особистий прийом до посадових осіб Адміністрації Президента України.

Відповідно до затвердженого графіка глава Адміністрації Президента України проводить особистий прийом громадян у перший вівторок останнього місяця кожного кварталу з 14.00 до 16.00; перший заступник глави АП Ірина АКІМОВА – у перший вівторок першого місяця кожного кварталу з 14.00 до 18.00; перший заступник глави АП – представник Президента України у Конституційному суді України Олена ЛУКАШ – у перший вівторок другого місяця кожного кварталу з 14.00 до 18.00; заступник глави АП Ганна ГЕРМАН – у другий вівторок першого місяця кожного кварталу з 14.00 до 18.00; заступник глави АП – керівник Головного управління з питань регіональної та кадрової політики Станіслав СКУБАШЕВСЬКИЙ – у другий вівторок другого місяця кожного кварталу з 14.00 до 18.00; заступник глави АП – керівник Головного управління з питань судової реформи та судоустрою Андрій ПОРТНОВ – у другий вівторок останнього місяця кожного кварталу з 14.00 до 18.00; заступник глави АП Андрій ГОНЧАРУК – у третій вівторок першого місяця кожного кварталу з 14.00 до 18.00; заступник глави АП – керівник Головного управління державного протоколу і церемоніалу Юрій ЛАДНИЙ – у третій вівторок другого місяця кожного кварталу з 14.00 до 18.00; заступник глави АП – керівник Головного управління документального забезпечення Олег РАФАЛЬСЬКИЙ – у третій вівторок останнього місяця кожного кварталу з 14.00 до 18.00; заступник глави АП Геннадій ВАСИЛЬЄВ – у четвертий вівторок першого місяця кожного кварталу з 14.00 до 18.00.