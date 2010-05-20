У БЮТ просять Януковича ветувати закон

У БЮТ сподіваються, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заветує ухвалений сьогодні Верховною Радою України Закон «Про внесення змін до деяких законів України (щодо оподаткування)».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам народний депутат від БЮТ Олег ЛЯШКО.

«Сподіваємося, що Президент ЯНУКОВИЧ накладе вето на цей закон, тому що позитиву з нього ніякого, а негативу – один негатив», - сказав О.ЛЯШКО.

«З прийняттям цього закону в Україну повертається таке явище, як «азаровщина», - зазначив депутат. За його словами, прийнятий сьогодні провладною більшістю закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо оподаткування фактично повертає Україну в часи, коли очолювані тодішнім головою ДПА Миколою АЗАРОВИМ «ескадрони податкової смерті заходили на будь-які підприємства і знищували їх».

О.ЛЯШКО зазначив, що прийняті зміни дозволяють податковій інспекції робити все, що вона захоче. «Якщо до сьогоднішнього дня були чіткі межі й обсяги діяльності податкової інспекції під час перевірок, то відтепер податківці можуть робити все що завгодно, бо закон не контролює їхню діяльність», - сказав він.

Крім того, народний депутат зазначив, що внаслідок ухвалення цього закону будуть суттєво підтяті ціни не лише на тютюнові і алкогольні вироби. «Сьогоднішній закон піднімає ціни не лише на цигарки і пиво, а й на продуктові товари», - сказав він, додавши, що також зростуть податки на воду і паливно-мастильні матеріали, що фактично знищить цілі галузі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 травня, Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законів України (щодо оподаткування)».

“За” голосували 170 народних депутатів із фракції Партії регіонів, 17 – з БЮТ, 9 – з НУ-НС, 27 – КПУ, 19 – Блоку Литвина та четверо позафракційних.

Законом підвищується акциз на бензин до 132 євро за 1000 кг.

Крім того, даним законом скасовано ПДВ при імпорті природного газу.

Також законом підвищено акцизні ставки на тютюн і спиртні напої. Крім того, підвищено збір за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих та підземних вод, які входять до складу напоїв. Зокрема, передбачається, що такий збір для поверхневих вод буде 21 грн. 60 коп. за один кубометр, і підземних вод – 25 грн. 20 коп.

Крім того, передбачено, що норми закону мають реалізовуватися «без підвищення роздрібних цін на товари та послуги».