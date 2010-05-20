Чечетов: Янукович має право звільняти чиновників «за нехлюйство»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ має право звільняти чиновників «за нехлюйство», заявив в інтерв`ю УНІАН перший заступник лідера фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ.

«Управлінці найвищого державного менеджменту мають бути старанними, вони мають демонструвати високу виконавську дисципліну. Тому якщо є якісь негаразди, пов`язані з виконавською дисципліною, я думаю, найвище керівництво країни має право приймати певні рішення», - сказав М.ЧЕЧЕТОВ, коментуючи сьогоднішню заяву Президента В.ЯНУКОВИЧА щодо можливості звільнення міністра вугільної промисловості Юрія ЯЩЕНКА.

«Що стосується Президента, він сам завжди демонструє високу дисципліну, він завжди цінує час, не марнує час. Він ніколи не спізнюється, і тому він вимагає того ж самого від виконавців», - зазначив народний депутат.

М.ЧЕЧЕТОВ підкреслив, що якщо хтось не вписується в елементарні рамки поведінки високопоставленого чиновника, то «розв`язуються руки для прийняття відповідних рішень».

«Я абстрагуюся від цього міністра, але якщо чиновник демонструє нехлюйство, відсутність дисципліни, то, звісна річ, важко від нього чекати ефективних дій і роботи», - резюмував М.ЧЕЧЕТОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 травня, В.ЯНУКОВИЧ заявив про високу ймовірність звільнення з посади міністра вугільної промисловості Ю.ЯЩЕНКА.

Під час виступу в Луганську в ході засідання регіонального комітету економічних реформ В.ЯНУКОВІЧ обурився і повідомив, що цей міністр прийняв рішення не їхати з Президентом у робочу поїздку до Луганська, оскільки має намір брати участь у засіданні урядового комітету.