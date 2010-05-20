У Вінського кажуть, що бійка у ВР - це краще, ніж конфлікт на площі

Партія «Народна влада» вважає неприпустимим переслідування народних депутатів за політичну позицію, виражену ними в стінах Верховної Ради

Позбавлення депутатської недоторканності і притягнення до кримінальної відповідальності з політичних мотивів стане прецедентом в історії українського парламенту, який становитиме загрозу парламентаризму як такому.

Про це йдеться в заяві партії «Народна влада» з приводу подання Генпрокуратури в Верховну Раду України про зняття депутатської недоторканності з народних депутатів України Ю.Гримчака і А.Парубія.

Народники попереджають, що «позбавлення депутатської недоторканності і притягнення до кримінальної відповідальності з політичних мотивів стане прецедентом в історії українського парламентаризму, становитиме загрозу парламентаризму як такому».

«Політичний конфлікт у парламенті має розв’язуватися самим парламентом, а не Генеральною прокуратурою», - підкреслюється в заяві.

Ескалація конфлікту, на думку цієї політичної сили, веде до зриву стабільності і може вчергове заблокувати на тривалий період роботу законодавчого органу, що є неприпустимим, особливо в нинішніх умовах.

«Ми переконані, що навіть фізичне протистояння в залі Верховної Ради України – кращий варіант, ніж конфлікт, винесений на вулиці і площі країни, в який будуть втягнуті багатотисячні маси співгромадян», - йдеться в документі.

В той же час, партія «Народна влада» підкреслює, що першочерговою передумовою для наведення ладу в парламенті, яку має бути реалізовано на практиці, є конституційна вимога про персональне голосування народних депутатів, та несумісність депутатського мандата з бізнес-діяльністю та роботою у виконавчій владі.

«У зв`язку з цим, партія «Народна влада» звертається до голови Верховної Ради України з вимогою забезпечити дотримання Конституції в стінах парламенту в цих питаннях», - сказано в документі.

Крім того, партія «Народна влада» закликає доопрацювати регламент Верховної Ради України з метою максимального нівелювання конфліктного потенціалу й утвердження правил і процедур, прийнятних для всіх без винятку депутатських фракцій і груп.