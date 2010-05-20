Від партії Ющенка пішла вся прес-служба

У середу прес-служба партії "Наша Україна" у повному складі написала заяву про звільнення.

Про це "Українській правді" повідомив один зі співробітників виконкому партії.

За його словами, причиною звільнення стала невиплата зарплати прес-службі за період з березня по травень 2010 року.

У виконкомі партії це пояснили тимчасовими труднощами з фінансуванням, сказав співрозмовник, зазначив, що заборгованість обіцяли погасити.

Як відомо, раніше працівники партії неодноразово скаржились на заборгованість по зарплаті.