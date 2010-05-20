Від партії Ющенка пішла вся прес-служба
16:15, 20 травня 2010Політика
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Через невиплату зарплати
У середу прес-служба партії "Наша Україна" у повному складі написала заяву про звільнення.
Про це "Українській правді" повідомив один зі співробітників виконкому партії.
За його словами, причиною звільнення стала невиплата зарплати прес-службі за період з березня по травень 2010 року.
У виконкомі партії це пояснили тимчасовими труднощами з фінансуванням, сказав співрозмовник, зазначив, що заборгованість обіцяли погасити.
Як відомо, раніше працівники партії неодноразово скаржились на заборгованість по зарплаті.
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