Міністр Ященко сном-духом не знав, що має їхати з Януковичем?
Толстоухов каже про непорозуміння
Міністр Кабінету міністрів України Анатолій ТОЛСТОУХОВ не виключає, що міністр вугільної промисловості Юрій ЯЩЕНКО був не поінформований про поїздку Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Луганська.
Таке припущення А.ТОЛСТОУХОВ висловив в ексклюзивному коментарі УНІАН, коментуючи заяву В.ЯНУКОВИЧА про можливу відставку Ю.ЯЩЕНКА у зв`язку з його відсутністю в Луганську на засіданні регіонального комітету економічних реформ.
"Міністр Ю.ЯЩЕНКО сьогодні брав участь у засіданні урядового комітету, а його відсутність у Луганську могла бути пов`язана лише з тим, що він не був поінформований про цю поїздку", - припустив А.ТОЛСТОУХОВ.
Міністр Кабінету міністрів уточнив, що поїздки Президента формуються в Адміністрації Президента. "Там складаються списки супроводжуючих главу держави осіб, і всіх їх інформують про такі поїздки. Могло відбутися якесь непорозуміння", - додав він.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Луганську Президент В.ЯНУКОВИЧ у ході засідання регіонального комітету економічних реформ заявив про високу вірогідність звільнення з посади міністра вугільної промисловості Ю.ЯЩЕНКА.
Під час свого виступу В.ЯНУКОВИЧ обурився і повідомив, що міністр вугільної промисловості прийняв рішення не їхати з Президентом у робочу поїздку до Луганська, тому що має плани взяти участь у засіданні Урядового комітету.
“Я йому (міністру вугільної промисловості Ю.ЯЩЕНКУ – УНІАН) 1% залишу. На 99% я йому вкажу інше місце роботи”, - заявив В.ЯНУКОВИЧ.
Відповідно до національного законодавства призначення й звільнення міністрів здійснюється Верховною Радою за поданням прем`єр-міністра більшістю (226) голосів депутатів.