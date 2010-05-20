Міністр Ященко сном-духом не знав, що має їхати з Януковичем?

Міністр Кабінету міністрів України Анатолій ТОЛСТОУХОВ не виключає, що міністр вугільної промисловості Юрій ЯЩЕНКО був не поінформований про поїздку Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Луганська.

Таке припущення А.ТОЛСТОУХОВ висловив в ексклюзивному коментарі УНІАН, коментуючи заяву В.ЯНУКОВИЧА про можливу відставку Ю.ЯЩЕНКА у зв`язку з його відсутністю в Луганську на засіданні регіонального комітету економічних реформ.

"Міністр Ю.ЯЩЕНКО сьогодні брав участь у засіданні урядового комітету, а його відсутність у Луганську могла бути пов`язана лише з тим, що він не був поінформований про цю поїздку", - припустив А.ТОЛСТОУХОВ.

Міністр Кабінету міністрів уточнив, що поїздки Президента формуються в Адміністрації Президента. "Там складаються списки супроводжуючих главу держави осіб, і всіх їх інформують про такі поїздки. Могло відбутися якесь непорозуміння", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Луганську Президент В.ЯНУКОВИЧ у ході засідання регіонального комітету економічних реформ заявив про високу вірогідність звільнення з посади міністра вугільної промисловості Ю.ЯЩЕНКА.

Під час свого виступу В.ЯНУКОВИЧ обурився і повідомив, що міністр вугільної промисловості прийняв рішення не їхати з Президентом у робочу поїздку до Луганська, тому що має плани взяти участь у засіданні Урядового комітету.

“Я йому (міністру вугільної промисловості Ю.ЯЩЕНКУ – УНІАН) 1% залишу. На 99% я йому вкажу інше місце роботи”, - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Відповідно до національного законодавства призначення й звільнення міністрів здійснюється Верховною Радою за поданням прем`єр-міністра більшістю (226) голосів депутатів.