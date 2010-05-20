Скандал з міністром: в Азарова переводять стрілки на Льовочкіна

З боку Адміністрації України не було звернення до Секретаріату Кабінету Міністрів про необхідність участі міністра вугільної промисловості Юрія ЯЩЕНКА 20 травня в Луганську в засіданні регіонального комітету економічних реформ.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар прем`єр-міністра України Віталій ЛУК‘ЯНЕНКО.

«Ми перевірили всю документацію і встановили, що від Секретаріату Президента не було звернення про участь Юрія ЯЩЕНКА у засіданні регіонального комітету економічних реформ. Саме тому йому й не давалося доручення супроводжувати в поїздці Президента і брати участь у засіданні», - заявив В.ЛУК‘ЯНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Луганську Президент Віктор ЯНУКОВИЧ під час засідання регіонального комітету економічних реформ обурився і заявив про високу ймовірність звільнення з посади міністра вугільної промисловості Ю.ЯЩЕНКА через те, що він прийняв рішення не їхати з Президентом у робочу поїздку до Луганська, оскільки планував взяти участь у засіданні урядового комітету.

У прес-службі Мінвуглепрому УНІАН повідомили, що Ю.ЯЩЕНКО сьогодні вранці брав участь у засіданні урядового комітету з питань розвитку галузей економіки під головуванням першого віце-прем`єра України Андрія КЛЮЄВА.