Янукович сказав, чого хоче від Тимошенко

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ чекає від опонентів пропозицій щодо модернізації країни.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Президента, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав, відповідаючи на запитання журналістів про його ставлення до критики з боку опонентів.

“Я чекаю від опонентів пропозицій щодо того, як можна модернізувати нашу країну, які реформи потрібно здійснити, який шляхом треба йти. Якщо опозиція матиме конструктивні конкурентоспроможні проекти, «ніхто проти не буде», – підкреслив Президент.

Глава держави зазначив, що абсолютно спокійно сприймає критику опонентів, оскільки це невід’ємна складова демократичного суспільства.

«У наших людей є різні думки, точки зору, і це добре. Але ми зараз повинні об’єднати суспільство для будівництва сильної держави, її розвитку, модернізації, для покращання життя людей», – зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

Президент підкреслив, що Україна останнім часом дуже багато втратила, у тому числі – і у зв’язку із кризою. За словами В.ЯНУКОВИЧА, криза підштовхнула нас на шлях реформ в усіх напрямках життєдіяльності країни. «Тому коли опозиція говорить, що вона з чимось не згодна, я хотів би, щоб вона пропонувала альтернативу, а не просто критикувала”, - додав він.