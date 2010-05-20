Майже всі депутати БЮТ і НУ-НС залишили сесійний зал парламенту

Майже всі депутати із фракцій БЮТ та НУ-НС покинули сесійну залу парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі у парламенті триває розгляд у другому читанні законопроекту «Про державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік».

Розгляд йде по поправках.

Після того, як в черговий раз не була підтримана поправка від народних, які входять до опозиції, народний депутат України Олег ЛЯШКО заявив, «зважаючи на те, що жодна з наших поправок, які ми тут опозиція сотні подали, коаліцією не підтримані і фактично процес прийняття важливого документу – державної програми - перетворений на профанацію, я закликаю опозиційних депутатів покинути зал Верховної Ради України і нехай влада сама грається в цей цирк, яким вони займаються».

У відповідь перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК, який головує на засіданні сказав: «якщо ми правильно зрозуміли заяву Олега ЛЯШКА, то в опозиції з’явився новий лідер».

Після цього частина депутатів із фракцій НУ-НС та БЮТ покинули сесійну залу. На даний час від цих фракцій в залі близько 10 народних депутатів, але більшість з них є членами коаліції.

На даний час розглянуто близько 250 із понад 400 поправок до законопроекту.

Як відомо, засідання парламенту продовжено до завершення розгляду програми.