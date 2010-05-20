Майже всі депутати БЮТ і НУ-НС залишили сесійний зал парламенту

18:49, 20 травня 2010
Політика
4268 0

...після суперечки з Мартинюком

Майже всі депутати із фракцій БЮТ та НУ-НС покинули сесійну залу парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі у парламенті триває розгляд у другому читанні законопроекту «Про державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік».

Розгляд йде по поправках.

Після того, як в черговий раз не була підтримана поправка від народних, які входять до опозиції, народний депутат України Олег ЛЯШКО заявив, «зважаючи на те, що жодна з наших поправок, які ми тут опозиція сотні подали, коаліцією не підтримані і фактично процес прийняття важливого документу – державної програми - перетворений на профанацію, я закликаю опозиційних депутатів покинути зал Верховної Ради України і нехай влада сама грається в цей цирк, яким вони займаються».

У відповідь перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК, який головує на засіданні сказав: «якщо ми правильно зрозуміли заяву Олега ЛЯШКА, то в опозиції з’явився новий лідер».

Після цього частина депутатів із фракцій НУ-НС та БЮТ покинули сесійну залу. На даний час від цих фракцій в залі близько 10 народних депутатів, але більшість з них є членами коаліції.

На даний час розглянуто близько 250 із понад 400 поправок до законопроекту.

Як відомо, засідання парламенту продовжено до завершення розгляду програми.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter