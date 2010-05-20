Янукович про підходи, принципи і розвиток науки

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що завжди був реформатором “і ніколи не вірив у те, що можна добре жити по-старому”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час зустрічі зі студентами і викладачами Східноукраїнського університету ім. Володимира Даля у Луганську.

"Я завжди був реформатором і ніколи не вірив у те, що можна добре жити по-старому", - заявив він. При цьому Президент додав, що повинні мінятися підходи, а принципи залишатися незмінними.

Говорячи про розвиток науки, Президент відзначив: "Нас чекає великий творчий процес. Ми постараємося максимально прибрати ті перешкоди, що заважали розвитку вищої школи".

В.ЯНУКОВИЧ особисто вручив нагороди кращим науковим діячам університету та взяв участь у церемонії відкриття пам`ятника Володимирові Далю, оглянув музей університету.

Як повідомляв УНІАН сьогодні Президент України здійснив робочу поїздку до Луганська. Він ознайомився з будівництвом об’їзної автодороги навколо Луганська, взяв участь в урочистому відкритті Палацу щастя після його реконструкції. Головним пунктом програми робочої поїздки Президента стала його участь в засіданні Регіонального комітету з економічних реформ. В ході засідання були обговорені актуальні питання економічного та соціального розвитку Луганської області та пропозиції до програми економічних реформ. Президенту було презентовано найбільш цікаві проекти, які на думку членів регіонального комітету, є провідними для економічних реформ не лише в Луганській області, а й в Україні.