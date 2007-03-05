Брат Ющенка узявся за об`єднання українських православних

Брат президента України народний депутат Петро Ющенко очолив громадську організацію «За помісну Україну», покликану внести свій внесок до процесу об`єднання українського православ`я і створення єдиної помісної церкви.

Організація «За помісну Україну» створена учасниками науково-практичної конференції «Помісна православна церква: проблеми і перспективи становлення». Організаторами конференції виступили: «Всеукраїнське об`єднання «За Україну! За Ющенка!», Українська асоціація релігіознавців, Центр релігійної інформації і свободи, Українська екологічна асоціація «Зелений світ» і Союз козацьких організацій України. Учасники конференції створили організаційний комітет з підготовки всеукраїнського з`їзду громадської організації «За помісну Україну».

«Ми закликаємо всіх, хто підтримує ідею помісності українського православ`я, створювати регіональні осередки організації «За помісну Україну», — заявив Петро Ющенко. «Ця організація покликана об`єднати сили суспільства, всіх православних віруючих", - сказав прес-секретар УПЦ КП архімандрит Евстратій.

За словами Петра Ющенка, створена структура надаватиме будь-яку організаційну і консультаційну допомогу всім, хто бажає влитися в її ряди і розділяє ідею об`єднаного українського православ`я. За інформацією «Економічних вістей», з кінця березня фінансове забезпечення діяльності організації «За помісну Україну» здійснюватиме благодійний фонд, структура якого розробляється в даний час.

За словами прес-секретаря Української православної церкви Московського патріархату Василя Анісімова, представники УПЦ (МП) на конференцію не потрапили. «Нам сказали, що це закрите засідання. Нас ніхто не запрошував, не дивлячись на те, що ініціатори і учасники конференції ратують за єдину православну церкву. На мій погляд, створення організації «За помісну Україну» є всього лише черговою спробою Київського патріархату зближуватися з владою і здійснювати таким чином тиск на УПЦ (МП)», — вважає пан Анісімов.

Нагадаємо, що раніше президент України Віктор Ющенко виступив з ініціативою подолання розколу українського православ`я і створення Української Помісної православної церкви. Віктор Ющенко запропонував створити робочу групу у вигляді міжцерковної комісії, в яку б увійшли по 3 єпископи і по 2 священики з боку УПЦ КП і УПЦ (МП) для вирішення наболілих питань, проте з боку УПЦ (МП) ініціатива президента не знайшла підтримки.

Обком