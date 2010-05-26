Студенти-заочники матимуть проблеми з працевлаштуванням?

Народний депутат, заступник голови партії “Єдиний Центр” Леся ОРОБЕЦЬ заявляє, що студенти-заочники після закінчення вищих навчальних закладів матимуть проблеми із працевлаштуванням.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про це Л.ОРОБЕЦЬ заявила в інтерв’ю журналу “Главред”.

Вона зауважила, що ледь не усі нововведення, запроваджені новим міністром освіти і науки Дмитром ТАБАЧНИКОМ щодо вступної кампанії 2010 року, спрямовані на досягнення двох цілей. «З одного боку – заручитися підтримкою ректорів, яких незалежне оцінювання позбавило звичних важелів контролю за вступною кампанією. З другого – відновити контроль за цим процесом у «ручному режимі» з боку міністерства», – зауважила Л.ОРОБЕЦЬ.

За словами народного депутата, можна, звичайно, потішити себе тим, що вдалося зберегти тестування, однак втрачено найголовніше – його обов’язковість для усіх без винятку абітурієнтів, адже частині абітурієнтів на заочну форму навчання дозволили здавати іспити. «Про яку рівність доступу громадян до вищої освіти може йтися, якщо частина претендентів на місця на заочному відділенні відтепер купуватимуть перепустку до вишу без усякого зв’язку з попередньою академічною підготовкою та рівнем навчальної компетенції?» – наголосила вона.

На підтвердження Л.ОРОБЕЦЬ нагадала ситуацію 2007 року, коли під час вступної кампанії зовнішнє незалежне оцінювання доповнювалося вступними іспитами. «За даними соціології, під час тієї вступної кампанії 70% абітурієнтів зіштовхнулися з корупцією на вступних іспитах», – зазначила заступник голови “Єдиного Центру”.

На думку депутата, якби Д.ТАБАЧНИК ставив за мету заподіяти найбільшу шкоду праву громадян на безоплатну освіту, він би не знайшов нічого гіршого за відновлення вступних іспитів. «Насамперед йдеться про втрату мотивації до навчання в абітурієнтів, а потім – про відчутний удар по якості підготовки фахівців. При тому, що заочники отримують такі самі дипломи, як і решта студентів. Скажіть, хто з роботодавців захоче мати справу з такими випускниками?» – підсумувала Л.ОРОБЕЦЬ.