Кравчук розробив секретний план

Екс-президент України, один з лідерів СДПУ(о) Леонід КРАВЧУК має намір найближчим часом надіслати Президенту України Віктору ЮЩЕНКО, голові Верховної Ради Олександру МОРОЗУ та прем’єр-міністру Віктору ЯНУКОВИЧУ план дій щодо врегулювання політичної ситуації в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.КРАВЧУК заявив сьогодні під час прес-конференції.

“Я підготував план дій для створення передумов щодо позитивного вирішення конституційного процесу, для створення відповідної політичної аури в суспільстві, відповідних дій гілок влади і відповідних кроків на зустріч один одному лідерів держави”, - сказав він.

Л.КРАВЧУК наголосив, що на сьогодні усі гілки влади в своїх суперечностях зайшли занадто далеко. “Сьогодні без кроків назустріч, без створення відповідно аури і людської, і посадової продовжувати конституційний процес дуже важко і неможливо”, - наголосив екс-президент.

В той же час Л.КРАВЧУК відмовився розповісти про суть даного плану дій, пояснивши це тим, що готовий буде оприлюднити його в ЗМІ тільки після того, як надішле цей документ керівникам держави. Він повідомив, що план дій складається з двох сторінок і містить “абсолютно конкретні речі”.

Екс-президент також негативно поставився до ініціатив ряду політичних сил щодо проведення дострокових парламентських і президентських виборів. За його словами, якщо таке рішення буде прийняте, то воно суперечитимете Конституції України. “Це небезпечно вийти сьогодні з-під влади закону. Тому я проти дострокових парламентських і президентських виборів”, - сказав Л.КРАВЧУК.

При цьому він розкритикував як дії опозиції, так і дії провладних політичних сил, які заявляють про можливість дострокових виборів. Екс-президент назвав незрозумілою таку ситуацію, зважаючи на те, що і Президент України В.ЮЩЕНКО і Прем’єр-міністр В.ЯНУКОВИЧ неодноразово закликали до пошуку компромісу для урегулювання кризи, що склалася.