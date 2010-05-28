Мажоритарні вибори за нинішньої влади перетворяться на призначення

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО переконаний, що в дискусії про оптимальну виборчу систему до органів місцевого самоврядування треба виходити з необхідності її удосконалення, а не повернення назад.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.ТОМЕНКА.

«Відновлення мажоритарної складової в умовах сьогоднішньої України - є поверненням назад», - сказав віце-спікер.

М.ТОМЕНКО вважає цілком очевидним, що сьогодні правоохоронні органи та місцева виконавча влада, м’яко кажучи, не будуть стояти осторонь під час виборів до органів місцевого самоврядування. «За таких обставин вибори при чистій мажоритарній чи при змішаній системах будуть означати, що в мажоритарних округах до місцевих органів самоврядування депутати здебільшого будуть не обиратися, а «призначатися» місцевою владою», - підкреслив М.ТОМЕНКО. «Україна це вже проходила і повертатися до цього є не демократично і не правильно», - додав він.

Натомість віце-спікер переконаний, що заміна нинішньої системи закритих партійних списків на систему відкритих партійних списків була б і логічною, і справедливою. Він також нагадав, що, згідно з різними соціологічними опитуваннями, система виборів за відкритими партійними списками користується високим ступенем підтримки українського суспільства.

«Сьогодні варто змінювати виборчу систему до органів місцевого самоврядування та до Верховної Ради України рухаючись вперед до відкритих партійних списків, а не повертаючись назад», - вважає М.ТОМЕНКО.