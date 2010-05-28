Кучма: хіба хтось може уявити, що Росія піде з Севастополя?

Екс-президент Леонід КУЧМА вважає, що Росія ніколи не виведе свій флот з Криму.

Про це він заявив в інтерв`ю іспанській газеті El Pais, повідомляє “Українська правда”.

За словами Л.КУЧМИ, російський флот в Криму не несе загрози Україні і з його існуванням потрібно змиритися.

"З військової та стратегічної точки зору, російський флот не являє собою небезпеки, та його здатність поновити свій склад обмежена угодою про розподіл радянського флоту", - сказав він.

"Безпека України, в свою чергу, гарантована меморандумом у Будапешті (1994), згідно з яким Київ відмовився від свого ядерного потенціалу", - додав Л.КУЧМА.

Він також висловив думку, що жоден російський президент не зважиться на виведення російського флоту з України.

"Хіба хтось може уявити, що Росія піде, коли скінчиться термін? Вона не піде, бо не має куди йти, тому що база у Новоросійську, яку вона намагається збудувати, коштує тисячі мільйонів", - наголосив Л.КУЧМА.

"Хіба хтось думає, що треба боротися з Росією чи що хтось стане на наш бік? Я певен, що ані Євросоюз, ані США й пальцем не поворухнуть, бо піти з Севастополя - це був би такий моральний удар для російської психології, що, якби російський президент прийняв рішення (забрати флот), наступного ж дня він перестав би бути президентом", - сказав екс-президент України.

Говорячи про пропозицію об`єднати “Газпром” і “Нафтогаз України”, Л.КУЧМА зазначив, що підтримує ідею співпраці в енергетичній галузі. Але він "категорично проти" об`єднання “Газпрому” та “Нафтогазу”, через їх різні вагові категорії.

Він також зазначив, що підтримує співпрацю в у авіаційній та морській галузях, включаючи виробництво атомних електростанцій та установки для збагачення урану.