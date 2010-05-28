"Справу Леніна" взяли до судового розгляду в Києві

Шевченківський районний суд Києва прийняв до розгляду справу п`яти активістів правих націоналістичних організацій, які обвинувачуються у пошкодженні пам`ятника Леніну на Бессарабській площі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода» з посиланням на адвоката обвинувачуваних Сидора КІЗІНА.

«Сьогодні хлопцям змінили статус з обвинувачених на підсудних. Суд прийняв справу до розгляду. 17 червня 2010 року на 15-ту годину призначено перше судове засідання. Хлопцям залишили запобіжний засіб - підписку про невиїзд”, - поінформував захисник обвинувачуваних Миколи КОХАНІВСЬКОГО, Андрія ТАРАСЕНКА, Олександра ЗАДОРОЖНОГО, Івана СРІБНОГО та Богдана ФРАНТА.

Адвокат зазначив, що підсудним було винесено обвинувачення за 2 статтями - хуліганство та незаконне пошкодження пам’ятки національного значення. Другу статтю через суд вдалося скасувати, нагадав С.КІЗІН, підкресливши, що це безпідставне звинувачення, адже пам’ятник Леніну не охороняється державою та не є пам’яткою національного значення.

“Залишилося тільки хуліганство. Але це абсурдні звинувачення, оскільки хуліганство – це злочин, вчинений з метою неповаги до суспільства і супроводжується різними не пристойними вчинками. В нашому випадку навпаки - хлопці вчинили акт, направлений на демонтаж пам’ятника, керуючись указами Президента, Законом України «Про Голодомор 1932–1933 років в Україні». Їхні мотиви були ідейними, проти неповаги до мільйонів жертв тоталітарного режиму”, - підкреслив адвокат обвинувачуваних.

У зв’язку з цим, сказав він, “ми будемо добиватися закриття цієї кримінальної справи. І сподіваємося, що суд об’єктивно проаналізує всі докази і прийме правильне рішення».

Як повідомлялося, 30 червня 2009 року активісти відбили ніс і кисть лівої руки в пам`ятника Леніну на Бессарабській площі в Києві.

Вони приурочили це до дня народження головнокомандуючого УПА Романа Шухевича і мотивували свій вчинок невиконанням указу Президента Віктора ЮЩЕНКА про ліквідацію пам`ятників епохи тоталітаризму.

Хлопців затримали і звинуватили в хуліганстві й пошкодженні пам`ятника національного значення.

У серпні 2009 року Кабінет міністрів виключив пам`ятник Леніну на Бессарабській площі з державного реєстру пам`ятників національного значення.