Медведєв думає, що вони з Януковичем підняли настрій «найближчим родичам»

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ сподівається, що громадяни України і РФ відчули поліпшення відносин між країнами.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Д.МЕДВЕДЄВ сказав сьогодні під час зустрічі з активом партії «Єдина Росія» .

«Мені хотілося б, щоб громадяни відчули ці поліпшення негайно, адже ми дещо за короткий проміжок часу зробили. Зокрема, домовилися по цілому ряду дуже важливих питань, які не вирішувалися довгий час», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

«Ми й надалі будемо з новим Президентом (України) цим займатися – і в гуманітарній сфері, і інших областях, включаючи співпрацю в сфері безпеки», - запевнив він.

На думку Президента РФ, дуже багато що залежить від загального настрою в суспільстві. «Настрій у людей складається під впливом різних чинників – насамперед стандартів життя, того, наскільки успішним є курс керівництва країни», - вважає він.

«Я сподіваюся, що рішення, які ми з Президентом ЯНУКОВИЧЕМ прийняли, сприятимуть поліпшенню життя і в Росії, і в Україні. Це позначатиметься і на настрої людей», - додав він.

Д.МЕДВЕДЄВ вважає, що жителів Росії немає сенсу агітувати за добрі, братерські відносини з українським народом, адже це «найближчі родичі».

Як підкреслив Д.МЕДВЕДЄВ, необхідно, щоб це відчуття було взаємним, і для цього треба працювати «нашим українським колегам».