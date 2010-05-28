Колективи трьох підприємств Запорізької області вийшли на мітинги

Сьогодні трудові колективи 3 промпідприємств Запорізької області - ВАТ "Запорізький завод феросплавів", ВАТ "Запорожсталь" і ВАТ "Дніпроспецсталь" провели мітинги протесту проти дій влади і силових структур, що дозволили протиправно захопити відвали промпідприємств компанією "Деа Рома ЛТД".

Як повідомив УНІАН заступник голови правління ВАТ "ЗФЗ" Сергій ЗУБОВ, "учора, дізнавшись про подію на відвалах, люди хотіли вийти на мітинг на площу перед Запорізькою ОДА. Проте, на подане відповідно до встановленого порядку звернення з проханням дозволити проведення цього заходу, дістали відмову. У зв`язку з цим трудовий колектив прийняв рішення провести мітинги на власній території".

За словами С. ЗУБОВА, на мітинг на Запорізькому заводі феросплавів, незважаючи на негоду і те, що виробничий процес не переривався, зібралося близько 400 співробітників заводу.

"З транспарантами "Шлакові відвали - металургам"!, "Геть свавілля"! і таке інше на мітинг перед будівлею заводоуправління зібралося близько 400 осіб, які заявили, що не розуміють дій представників влади і силових структур, які допустили те, що сталося на заводі ЗФЗ і інших заводах, що мають шлакові відвали в Балці Середній. Люди щиро не розуміють, чому багатотисячні колективи, платники до бюджету мільйонів (ЗЗФ - близько 53 млн. грн.) виявилися для влади і силових структур не важливими" - розповів С. ЗУБОВ.

Аналогічні мітинги протесту проти того, що відбувається на території промислових відвалів підприємств в Балці Середній, пройшли сьогодні також на території заводів Запоріжсталь і Дніпроспецсталь.

Як повідомляв УНІАН, напередодні - 27 травня на відвали комбінату Дніпроспецсталь в Балці Середній без повідомлення представників підприємства, прибули представники ряду структурних підрозділів міліції у супроводі озброєних співробітників "Беркуту", які нейтралізували охорону і вивезли її співробітників і робітників, які працювали на відвалах, з території цього структурного підрозділу ДСС. Представників керівництва підприємства на його територію на допустили. Потім представники правоохоронних органів покинули територію шлакових відвалів ДСС і на цю територію зайшли представники компанії "Деа Рома ЛТД", які контролюють її і зараз.

Як заявили напередодні на спільній прес-конференції представники керівництва ВАТ "Запоріжсталь" і ВАТ "Запорізький завод феросплавів", близько 14-45 представники компанії "Деа Рома ЛТД" з`явилися і на території відвалів, що належать цим підприємствам.

У той же час ЦГЗ ГУ МВС України в Запорізькій області розповсюдив інформацію, згідно з якою дії співробітників міліції на території Балки Середньої були слідчими діями (обшуком) у рамках кримінальної справи.

Якої саме, досі офіційно не повідомляється, офіційних даних про те, куди і з якою метою з території відвалів ДСС було вивезено понад 40 співробітників заводу, фірми-орендаря і охоронної структури підприємства, так само немає.

Довідка УНІАН. Балка Середня - полігон шлакових відходів "Запоріжстали", "Дніпроспецстали", Запорізького заводу феросплавів і "Запоріжкоксу", що утворився в околицях Запоріжжя у 1937 році, після створення Дніпровського промислового комплексу. За декілька десятиліть його територія розрослася до 230 гектарів.