У Яценюка переймаються щодо корупції в «бланковому бізнесі»

В Україні продовжує діяти класична корупційна схема щодо виготовлення бланків цінних паперів та документів суворої звітності.

Про це заявив координатора напрямку «Країна без корупції» Уряду змін, який створений політичною партією “Фронт змін”, Володимир ХОМЕНКО.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Фронту змін”, він наголосив, що в законопроекті “про держзакупівлі, який готує уряд, немає механізмів подолання корупції в сфері бланкового бізнесу”. За його словами, одним із основних зауважень до старої редакції цього закону, який був прийнятий Верховною Радою і заветований Президентом, є відсутність “механізму подолання системної корупції щодо закупівлі захищеної фарби, паперу та інших матеріалів, які використовуються для виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності (обліку)”.

В.ХОМЕНКО вважає, що «пов’язано це з тим, що у зазначеній сфері державних закупівель функціонують монопольні компанії, які мають розвинуту структуру корупційних зв’язків у державних органах влади і не допускають на цей ринок інших суб’єктів господарювання».

За його словами, в першу чергу це стосується виготовлення та впровадження голографічних захисних елементів. Він зазначив, що виготовлення за завищеними в кілька разів цінами закордонних паспортів, посвідчень водія, талонів технічного огляду автотранспортних засобів, акцизних марок для тютюнових та алкогольних виробів та інших товарів “б’є по кишені простого громадянина”.

Представник “Фронту змін” вважає, що «закупівля за державні кошти матеріалів для виготовлення зазначених товарів повинна здійснюватись виключно за результатами відкритих тендерів із залученням суб’єктів господарської діяльності на конкурентних засадах». На його переконання, для цього слід прийняти окремий закон у зазначеній сфері держзакупівель, що дасть змогу знизити ціну, зокрема, на закордонні паспорти, посвідчення водія, акцизні марки.

В.ХОМЕНКО звертається до Кабінету міністрів з проханням внести на розгляд Верховної Ради разом із Законом України «Про здійснення державних закупівель» окремий закон щодо здійснення на конкурентних засадах за результатами відкритих тендерів закупівлі захищеної фарби, паперу та інших матеріалів, які використовуються для виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності (обліку)».