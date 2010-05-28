Регіоналка хоче голову міністра, бо є «вкрай непристойні» дані

Народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Тетяна БАХТЄЄВА підтримує ініціативу про відставку Зіновія МИТНИКА з посади міністра охорони здоров’я.

Про це вона повідомила на прес-конференції в УНІАН.

Зокрема, вона ствердно відповіла на питання, чи буде голосувати за ухвалення зареєстрованого у ВР проекту постанови про звільнення З.МИТНИКА з цієї посади. “Я буду голосувати за цей проект постанови”, – сказала Т.БАХТЄЄВА.

Вона зазначила, що є інформація Контрольно-ревізійного управління, Рахункової палати, яка “виглядає вкрай непристойно”.

Як повідомлялось, у середині травня народні депутати Євген ДОБРЯК і Раїса СОРОЧИНСЬКА-КИРИЛЕНКО (обидва – фракція БЮТ) внесли на розгляд Верховної Ради проект постанови про звільнення міністра охорони здоров`я З.МИТНИКА. Як написала газета “Коммерсант”, приводом для цього стали результати перевірки Головним контрольно-ревізійним управлінням фінансово-господарської діяльності МОЗ у період з 1 січня 2008 року по 18 листопада 2009 року, яка завершилася на початку травня 2010 року.

У пояснювальній записці до документа депутати відзначили, що в той час закупівля лікарських засобів, лікувально-діагностичного устаткування і виробів медичного призначення здійснювалася винятково через посередників. Це призвело до неефективного використання 51,2 млн. грн. Зокрема, за даними ГоловКРУ, одна комерційна організація поставила МОЗ лікарські засоби, куплені у британської й української компаній, заробивши на різниці в цінах загалом 9,5 млн. грн. Крім того, на 854 тис. грн. було завищено ціни на онкологічні препарати виробництва Індії і Франції, закуплені Міністерством охорони здоров`я у іншої комерційної структури. "При поставці 20 препаратів і апаратів штучної вентиляції легенів вітчизняного виробництва неадекватні дії МОЗ дозволили посередникам одержати за рахунок народних коштів прибуток у розмірі 8,7 млн. грн.", – йдеться в пояснювальній записці.

Є.ДОБРЯК і Р.СОРОЧИНСЬКА-КИРИЛЕНКО нагадали, що з січня 2008 по листопад 2009 року діяльність тендерного комітету МОЗ координував саме З.МИТНИК, який обіймав тоді посаду заступника міністра охорони здоров`я.

Водночас, у МОЗ впевнені, що З.МИТНИК не винен у зловживаннях. "Згідно з чинним законодавством про держзакупівлі, міністерство може проводити тендер тільки серед компаній, що зареєстрували в Україні комерційні представництва. Для іноземних виробників реєструватися дорого і невигідно, тому доводиться мати справу з посередниками", – пояснив голова комісії з реформування охорони здоров`я громадської ради при МОЗ Андрій ГУК. За його словами, при проведенні тендерів у вказаний період МОЗ вибирало найвигідніші пропозиції. "Якщо в цій сфері й існувала змова, то це була змова компаній", – вважає А.ГУК.