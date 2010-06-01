Як обирати київського мера?

Народний депутат від Партії регіонів Владислав ЛУК’ЯНОВ вважає маловірогідним ухвалення Верховною Радою змін до закону про столицю, згідно з якими мера Києва обиратимуть депутати Київради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛУК’ЯНОВ сказав на прес-конференції на тему: «Закон про столицю: наміри нової влади».

За його словами, зміни до законодавства мають покращити якість влади в Києві й при цьому зберегти місцеве самоврядування і забезпечити демократію.

Одним із проблемних питань сьогодні, за словами В.ЛУК’ЯНОВА, зокрема, є спосіб обрання мера міста. Вивчаються три варіанти, кожний з яких має свої плюси і мінуси: перший – обрання в один тур - хто з кандидатів набрав більше за всіх голосів виборців, той і став мером; другий - двотурове голосування, коли мер обирається не шляхом відносної більшості, а шляхом абсолютної більшості, і третій – затвердження кандидата на посаду мера в Київраді, запропонованого сформованою більшістю.

«Є третій підхід, і є така практика в багатьох містах, що саме депутатська більшість, яка буде сформовано в Київраді, обиратиме старшого. Тоді апріорі виключено конфлікт між градоначальником, мером міста, міським головою і депутатським корпусом», - прокоментував В.Лук’янов переваги цього способу обрання міського голови.

«Я допускаю і припускаю, що, навряд чи, навіть маючи очевидні плюси роботи і висунення мера міста з команди, більшість якої пройде до Київради, я думаю, що цей варіант все ж таки маловірогідний. І залишається два варіанти: або залишити (норму закону) так, як було, або перейти до двотурового голосування», - сказав народний депутат.

Разом з тим, за словами парламентарія, сьогодні політики розглядають всі три процедури обрання мера столиці.

В.ЛУК’ЯНОВ допускає, що з цього питання будуть організовані громадські слухання в парламенті та громадське обговорення на місцевому рівні.

Інший учасник прес-конференції народний депутат від БЮТ Володимир БОНДАРЕНКО повідомив про підготовку законопроекту, яким пропонується ще один варіант обрання столичного градоначальника.

«Законопроект мій передбачає, що дві політичні сили, які набирають найбільшу кількість депутатських місць (у Київраді), формують більшість, і якщо для цього у них достатньо голосів, тоді мером стає представник тої, яка набрала більше голосів, секретарем – яка на другому місці», - сказав В.БОНДАРЕНКО.

В.ЛУК’ЯНОВ також висловив думку, що нову редакцію закону про столицю Верховна Рада має прийняти до найближчих місцевих виборів, які планується провести 31 жовтня цього року.

Разом з тим, місцеві вибори в Києві, зазначив депутат, відбудуться в столиці цього року лише в тому разі, якщо будуть прийняті зміни до Конституції України, згідно з якими вибори до місцевих органів влади проводяться синхронно, незалежно від позачергових.

За словами В.ЛУК’ЯНОВА, більшість народних депутатів від Партії регіонів схиляються саме до проведення місцевих виборів 31 жовтня 2010 р., хоча також звучать пропозиції провести ці вибори в останню неділю березня 2011 р.

При цьому, за словами В.ЛУК’ЯНОВА, він на 99% упевнений, що вибори до місцевих органів влади відбудуться 31 жовтня 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Кабінет міністрів розглянув і відправив на доопрацювання законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ», підготовлений Мін’юстом.

Прес-секретар прем`єр-міністра Віталій ЛУК’ЯНЕНКО відмовився уточнити пропозиції щодо зміни системи управління Києвом.

Водночас деякі ЗМІ, посилаючись на свої джерела, повідомили, що запропоновані зміни передбачають розмежування повноважень голови КМДА і мера столиці. Голову КДМА, який матиме більші повноваження, ніж мер, призначає Президент України. При цьому мера обирають не на виборах міського голови, а депутати Київради.