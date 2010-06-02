Януковича просять врятувати дубовий гай від його однопартійців

Ініціативна група з порятунку Дубового гаю в Херсоні надіслала лист Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ з проханням вплинути на однопартійців у Херсонській міській раді, щоб вони виділили інше місце для будівництва торговельного центру.

Як повідомив кореспонденту УНІАН член ініціативної групи, голова обласної організації Комітету виборців України Дементій БЄЛИЙ, у листі вони просять Президента "вплинути на своїх однопартійців, щоб депутати, представники Вашої партії, прислухалися до голосу громадськості, до здорового глузду і совісті, врятували Дубовий гай, повернувши йому статус парку", і ухвалили рішення на "найближчій сесії Херсонської міської ради про передачу під будівництво торговельного центру "Амстор" іншого зручного для городян місця".

За словами Д.БЄЛОГО, в листі сказано, що "депутати-«регіонали» у міськраді Херсона намагаються захищати тільки інтереси забудовника, і всупереч передвиборним обіцянкам хочуть знищити парк Ювілейний, більш відомий у Херсоні як "Дубки" або Дубовий гай".

У зверненні до В.ЯНУКОВИЧА також підкреслюється: "Ми прагнемо піти від політики, але розуміємо, що зусиллями міського голови і депутатів-регіоналів, в умовах, коли все місто підтримує захисників Дубового гаю, авторитету Партії регіонів буде нанесена істотна утрата".

Д.БЄЛИЙ зазначив, що лист членів Ініціативної групи підписали також захисники Дубового гаю - члени Партії регіонів. Зокрема, один із захисників Дубового гаю Андрій НЕДБАЙЛО на знак протесту відправив Президенту свій квиток члена Партії регіонів з 2001 року.

Довідка УНІАН. 4 липня 2007 року мерія Херсона в ході конкурсу вирішила передати ділянку 5 га в районі Миколаївського шосе (біля автовокзалу) в оренду під торговий центр ТОВ "Амстор" (Донецьк). 13 жовтня 2009 року міськрада Херсона дозволила ТОВ "Амстор" почати підготовку землевпоряджувальної документації на вказану ділянку.

Весною цього року ряд громадських організацій міста виступив проти розміщення торгового центру на території, оскільки під час будівництва торгового центру планується вирубка унікального Дубового гаю, що відділяє два найбільші спальні райони міста (Таврійський і Північний) від промзони. Гай висадили в рамках наукового експерименту в 1949 році. Він налічує понад тисячу дерев, в т.ч. понад 800 дубів.

18 травня, враховуючи широкий суспільний резонанс, губернатор Херсонської області Анатолій ГРИЦЕНКО рекомендував обласним дозвільним службам припинити видачу рішень і узгоджень на розміщення торгового центру мережі "Амстор".