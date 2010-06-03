Азаров переконує Європу, що опозиції в ефірі більше, ніж влади

Висвітлення новин в українських ЗМІ не піддається ніякому втручанню з боку уряду, заявляє прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, про це він сказав вчора під час зустрічі з делегацією Моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи.

Члени делегації Моніторингового комітету ПАРЄ висловили занепокоєння заявами щодо проявів цензури в Україні. Прем’єр-міністр підкреслив, що висвітлення новин у ЗМІ відбувається на розсуд редакцій. Він звернув увагу на те, що іноді опозиційним політикам надається навіть більше ефірного часу і газетних площ, ніж представникам влади.

«Усі наші канали постійно надають можливість виступу для всіх опозиціонерів. Ви б приїхали 27 квітня і подивились на наші ЗМІ, коли обговорювались харківські договори з Росією щодо Чорноморського флоту, і у вас би визначення «цензура» стосовно українських ЗМІ ніколи б не з’явилося», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Крім того, голова уряду заявив, що Кабінет міністрів позитивно оцінює співробітництво України і Моніторингового комітету ПАРЄ і завжди відкритий до діалогу.

У свою чергу, співдоповідач ПАРЄ Рената ВОЛЬВЕНД під час зустрічі підкреслила, що розраховує на поглиблення співпраці з урядом України: «Я і моя колега-співдоповідач дуже сподіваємося, що новий уряд, який Ви очолюєте, почне рухатись у цьому напрямку».

М.АЗАРОВ запевнив делегацію ПАРЄ у незмінності курсу на євроінтеграцію. «Моя позиція надзвичайно проста: якщо ми беремо курс на європейську інтеграцію, то ми повинні підтягнутись економічно, а інституційно взяти ті норми, які діють у ЄС, і застосовувати їх в Україні», - сказав прем`єр.