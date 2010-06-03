Янукович впевнений, що Україна має повернутись до мажоритарки

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ впевнений, що Україна має повернутись до мажоритарної системи виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи з посланням до українського народу.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що український народ повинен мати можливість контролювати владу, яку він обирає.

«Потрібно підвищити вимоги і зміцнити демократичні засади діяльності політичних партій», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, з цією метою необхідно повернутись до мажоритарної системи на місцевому рівні. При цьому він зауважив, що в мажоритарній системі “мають бути збережені елементи змішаної системи” і збільшено вплив громадян на формування Верховної Ради.

В.ЯНУКОВИЧ заявив, що відповідний законопроект вже готовий для внесення у Верховну Раду.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що необхідно реформувати законодавство щодо діяльності опозиції.

Також він заявив про готовність внести на розгляд парламенту новий закон про державні адміністрації та місцеве самоврядування. «Вважаю, що відповідний пакет законів – новий закон про місцеве самоуправління та закон про державні адміністрації – ми повинні ухвалити ще до кінця 2010 року», - сказав він.