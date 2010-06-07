Німецький уряд скорочує 10 тисяч бюджетників
На 500 млн вріжуть батьківські пільги
Уряд ФРН обговорює плани щодо скорочення бюджетних витрат.
Як повідомляє видання The Local, перед кабінетом Ангели МЕРКЕЛЬ стоїть завдання добитися економії в 10 мільярдів євро щороку протягом найближчих п`яти років.
План урізування витрат, що розглядається канцлером, припускає, зокрема, скорочення 10 тисяч робочих місць у бюджетній сфері (видання Der Spiegel говорить про скорочення 15 тисяч бюджетників). Також планується надати службам зайнятості право самостійно визначати розміри виплат допомоги з безробіття, передає Лента.ру.
Під час обговорення бюджету на засіданні уряду в неділю, 6 червня, було також озвучено намір скоротити на 500 мільйонів євро програму батьківських пільг. У перспективі можливе скорочення виплат і іншим пільговим групам населення.
Також уряд планує урізувати податкові послаблення для компаній, що виділяють кошти на охорону довкілля. Великі транспортні та енергетичні компанії будуть зобов`язані щороку вносити кошти до бюджету.
Зростання боргів і дефіцит федерального, земельних і міських бюджетів давно викликає занепокоєння німецького уряду. У березні 2010 року депутати бундестагу прийняли федеральний бюджет, дефіцит якого перевищив 80 мільярдів євро. Очікується також, що сукупний дефіцит муніципальних бюджетів ФРН у 2010 році складе рекордні 15 мільярдів євро. При цьому, згідно з прогнозами, у найближчі роки бюджети недолічаться десятків мільярдів євро податків.