Німецький уряд скорочує 10 тисяч бюджетників

Уряд ФРН обговорює плани щодо скорочення бюджетних витрат.

Як повідомляє видання The Local, перед кабінетом Ангели МЕРКЕЛЬ стоїть завдання добитися економії в 10 мільярдів євро щороку протягом найближчих п`яти років.

План урізування витрат, що розглядається канцлером, припускає, зокрема, скорочення 10 тисяч робочих місць у бюджетній сфері (видання Der Spiegel говорить про скорочення 15 тисяч бюджетників). Також планується надати службам зайнятості право самостійно визначати розміри виплат допомоги з безробіття, передає Лента.ру.

Під час обговорення бюджету на засіданні уряду в неділю, 6 червня, було також озвучено намір скоротити на 500 мільйонів євро програму батьківських пільг. У перспективі можливе скорочення виплат і іншим пільговим групам населення.

Також уряд планує урізувати податкові послаблення для компаній, що виділяють кошти на охорону довкілля. Великі транспортні та енергетичні компанії будуть зобов`язані щороку вносити кошти до бюджету.

Зростання боргів і дефіцит федерального, земельних і міських бюджетів давно викликає занепокоєння німецького уряду. У березні 2010 року депутати бундестагу прийняли федеральний бюджет, дефіцит якого перевищив 80 мільярдів євро. Очікується також, що сукупний дефіцит муніципальних бюджетів ФРН у 2010 році складе рекордні 15 мільярдів євро. При цьому, згідно з прогнозами, у найближчі роки бюджети недолічаться десятків мільярдів євро податків.