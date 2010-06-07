Опозиція не розуміє, як Янукович домовлятиметься з Литвином і КПУ

В опозиції позитивно оцінюють президентську Програму економічних реформ на 2010–2014 роки, проте вважають, що виконати її буде нереальне.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявили член Бюджетного комітету Верховної Ради Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ (НУ-НС) і глава опозиційного уряду Сергій СОБОЛЄВ (БЮТ).

Зокрема, П.ЖЕБРІВСЬКИЙ зазначив, що кроки, передбачені програмою, не зможуть знайти підтримки всіх парламентських фракцій, що входять в коаліцію.

«Мені незрозуміло, яким чином Партія регіонів збирається ці реформи проводити. ЛИТВИН ішов з гаслом «Землю як душу не продають», і ми бачимо ринок землі в програмі реформ. Комуністи кричать скрізь, що «не дозволимо підняти ціни на газ для населення на житлово-комунальні послуги». ЛИТВИН і комуністи кричать про те, що «не дамо збільшити пенсійний вік», а там (у програмі – УНІАН) чітко вказано, що перший етап - це зрівняння пенсійного віку жінок і чоловіків до 60 років і потім поступовий перехід до 65 років», - зазначив П.ЖЕБРІВСЬКИЙ.

У свою чергу, С.СОБОЛЄВ сказав, що метою програми реформ є отримання коштів Міжнародного валютного фонду. «Фактично вона (програма – УНІАН) писалася не в розуміння того, що це буде реалізовано, а для того, щоб був у гарній обкладинці документ, який можна було б показати МВФ», - заявив С.СОБОЛЄВ.

При цьому він зазначив, що реалізація планів, передбачених програмою реформ, неможлива без зміни складу Верховної Ради в результаті проведення дострокових виборів.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ оголосив про початок реалізації першого етапу економічних реформ в Україні.

Програма економічних реформ на 2010–2014 рік «Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава», розроблена і схвалена Комітетом з економічних реформ при Президенті України, реалізовуватиметься в три етапи: 2010 рік, 2011-2012 роки і 2013-2014 роки.