Нацрада заявляє, що рішення суду не загрожує існуванню 5-ого каналу

Нацрада заявляє, що рішення суду про скасування результатів конкурсу на вільні частоти не загрожує існуванню “5 каналу”

Київ. 9 червня. УНІАН. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення заявляє, що ухвала Окружного адміністративного суду міста Києва, якою скасовано рішення від 27 січня 2010 року про результати конкурсу на вільні частоти, жодним чином не загрожує чинному мовленню „5 каналу” і тим паче не має ніякого відношення до працевлаштування працівників цієї телерадіокомпанії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацради.

За повідомленням, ліцензії, що оскаржувалися у суді, охоплюють лише 1% покриття, на якому може мовити „5 канал”, що складається з двох телерадіоорганізацій. Адже рішенням від 27 січня 2010 року компанія „ТРК „НБМ” отримала право на ефірне мовлення з використанням 17 малопотужних передавачів: 16 передавачів у містах районного значення та 1 передавач – обласного; компанія “ТРК „Експресс-інформ” отримала право на мовлення у 9 містах: двох містах районного значення та семи – обласного.

Загалом „5 канал” має 7 ліцензій, що дає право ефірного мовлення на 2/3 території України. Крім того, „5 канал” має 2 ліцензії супутникового мовлення, що дає змогу мовити як в Україні, так і далеко за її межами.

Також Нацрада зазначила, що висловлювання одного з керівників каналу, що „5 канал” як інформаційний має зникнути, оскільки за умовами чинної ліцензії канал має бути розважальним”, не відповідають дійсності. Нарада заявляє, що маючи таку кількість ліцензій, загальноукраїнське і світове покриття, канал може спокійно змінювати програмні концепції як йому того забажається, а Національна рада піде йому назустріч.

Нарада також нагадала, що згідно із планом переходу на цифрове мовлення за пропозицією цих двох компаній схвалено рішення про виділення двох окремих каналів у загальнонаціональному цифровому мультиплексі.

“Ці дві телерадіоорганізації взяли на себе зобов’язання надати Національній раді, окрім програмної концепції діючого інформаційного каналу, окрему концепцію розважально-просвітницького каналу. Але до цього часу свої зобов’язання не виконали”, – заявляє Нацрада.