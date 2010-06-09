Горбаль вже не дратує галичан?

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що новий львівський губернатор Василь ГОРБАЛЬ зміг досягнути компромісу з львівською політичною елітою і зняти «ідеологічну ідіосинкразію галичан».

Про це йдеться в переданому агентству УНІАН коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО з приводу результатів першого місяця роботи голови Львівської облдержадміністрації В.ГОРБАЛЯ.

«Упродовж місяця В.ГОРБАЛЬ зняв з порядку денного питання політичної недовіри до нього з боку місцевої еліти. Його активність у питанні підготовки Євро-2012 і подолання наслідків стихійного лиха не надали опозиції в обласній раді шансів для повторної ініціації питання про його відставку. І надалі це питання перестало бути актуальним як для політичної еліти, так і для пересічних громадян. Подолання ідеологічної ідіосинкразії для В.ГОРБАЛЯ було принциповим завданням. Після його виконання можна спокійно налагоджувати продуктивну господарську роботу», - оцінив О.ГОЛБУЦЬКИЙ становище В.ГОРБАЛЯ.

При цьому політолог висловив думку, що пост львівського губернатора «вкрай важливий» для команди Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, яка прагне подолати іміджеве відторгнення в Західній Україні і підійти до образу «Президента всіх українців».

«Якщо команда ЯНУКОВИЧА найближчим часом зможе ефективно розвинути свій короткостроковий львівський успіх, то вони цілком здатні наблизитися до реалізації образу «Президента всієї України». Саме тому ефективна діяльність нових губернаторів у Західній Україні така принципова», - підсумував експерт.

Ідіосинкразія - підвищена спадкова чутливість організму окремих людей до деяких речовин або до певних смакових, нюхових чи зорових подразнень. || Хвороблива огида чи хвороблива схильність до чого-небудь.