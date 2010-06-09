Литвин більше не хоче працювати у «пожежній команди»

Україна сподівається на подальше плідне співробітництво з Міжнародним валютним фондом.

Про це заявив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН під час зустрічі із заступником директора Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Полом ТОМСЕНОМ, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

«Ми зацікавлені у продовженні співпраці з МВФ, і нам для цього потрібно провести чималу роботу, - сказав В.ЛИТВИН. - Сьогодні є розуміння необхідності здійснення такої спільної роботи разом з Президентом і урядом, потрібно приймати серйозні рішення і діяти рішуче, враховуючи кредит довіри до влади, який зараз є».

У свою чергу, П.ТОМСЕН наголосив на тісній співпраці МВФ з українським урядом, зазначивши, що перед Україною стоять складні завдання щодо здійснення системних економічних реформ, «з якими необхідно впоратися».

Заступник директора Європейського департаменту МВФ високо оцінив програму економічних реформ, виголошену Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, назвавши її «комплексним документом», і закликав парламент підтримати заходи щодо її практичного втілення. При цьому П.ТОМСЕН зазначив, що спільна програма дій МВФ і Кабінету міністрів України також потребуватиме підтримки з боку Верховної Ради.

Керівник парламенту підтримав таку позицію, разом з тим зазначивши, що «ми повинні працювати планово і відійти від практики прийняття рішень за принципом «пожежної команди». В.ЛИТВИН пояснив, що будь-яке законодавче рішення у контексті проведення економічних реформ повинно «вкладатися у загальну логіку процесів в Україні», бути зрозумілим, прийматися прозоро та підтримуватися людьми. «У Верховної Ради є політична воля щодо прийняття таких рішень», - сказав він.

В.ЛИТВИН також сказав, що він перебуває «у постійному діалозі» з урядом щодо проектів нового Бюджетного і Податкового кодексів з метою якнайшвидшого ухвалення цих документів, аби бюджет на наступний рік було сформовано на новій основі.

П.ТОМСЕН висловив занепокоєння з приводу швидкого росту зовнішнього боргу України, який, за його словами, зараз становить 40% ВВП, що може негативно вплинути на економічні процеси в країні, і висловився за вжиття заходів щодо його скорочення.

У свою чергу, В.ЛИТВИН сказав, що керівництво України усвідомлює цю проблему, зазначивши при цьому, що будь-які кроки в економічній сфері повинні діставати підтримку населення. «Розуміючи, що не всі рішення будуть безболісними, ми повинні працювати максимально відкрито, бо інакше ми не зможемо вийти на нормальний шлях розвитку», - зауважив голова Верховної Ради України.