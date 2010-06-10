Для кортежу Януковича придумали новий маршрут

Для президента придумали новий маршрут, забрали з супроводу «швидку» і перестали перекривати під`їзди до траси будівельною технікою. Тепер «президентських» заторів практично немає, пише Газета по-київськи.

Постійні скарги киян на пробки, «поки він їде на роботу», були почуті. Для Януковича змінили маршрут: замість шляху жилмассивом через вулицю Автозаводську, кортеж рухається тепер вздовж промзони вулиці Богатирської. І час перекриття руху транспорту при проїзді президента скоротили до двох хвилин.

Видання відзначає, що такий маршрут швидший і зручніший: по вулиці Автозаводській від вулиці Полярної до Московського проспекту – 13 перехресть. По Багатирській – за такої ж відстані – всього два. Про новий маршрут Віктора Януковича також говорить свіжий асфальт на Багатирській.