Обама звернувся до Януковича з проханням

Президент США Барак ОБАМА у листі до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА ще раз висловив високу оцінку історичному рішенню України вивезти з країни всі рештки високозбагаченого урану.

По це повідомляє офіційний сайт глави Української держави.

«Це було поважне рішення, яке має слугувати глобальним прикладом», - йдеться у листі Б.ОБАМИ до В.ЯНУКОВИЧА.

У листі також зазначається, що комюніке та робочий план, які були вироблені, - це міцний фундамент, на який можна опиратися у реалізації цілей, окреслених під час саміту у Вашингтоні.

Крім того, говорячи про наступний саміт, що має відбутися у 2012 році у Кореї, Б.ОБАМА зазначив: «Щоб цей саміт мав успіх, пропоную розпочати роботу зараз».

«Я хотів би звернутися до вас з проханням, щоб Україна достукалася до інших, особливо тих, кого ми не змогли запросити на саміт, та просила їх прийняти точку зору саміту з питань ядерної безпеки у Вашингтоні», - йдеться у листі Б.ОБАМА.

Як повідомлялося, 14 квітня в ході візиту В.ЯНУКОВИЧА до США були досягнуті домовленості про вивезення з України високозбагаченого урану з наданням їй фінансової і технічної допомоги.