Суд велів повернути державі «ліс Лозінського»

Київський апеляційний господарський суд погодився із доводами позову Генеральної прокуратури щодо незаконного набуття товариством з обмеженою відповідальністю «Мисливське господарство «Голованівське», одним із засновників якого є Віктор ЛОЗІНСЬКИЙ, права на користування мисливськими угіддями загальною площею 26,4 тис. га.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

Постановою від 10 червня 2010 року відмовлено у задоволенні апеляційної скарги ТОВ «МГ «Голованівське» та інших осіб і залишено у силі рішення Господарського суду Києва, яким було скасовано рішення Кіровоградської обласної ради «Про надання мисливських угідь у користування ТОВ «МГ «Голованівське», визнано недійсним договір про умови ведення мисливського господарства, зобов`язано вказане товариство повернути спірні мисливські угіддя державі, поінформували в ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура встановила, що мисливські угіддя на території Кіровоградської області, площею близько 26 тис. гектарів, надавалися приватним структурам, пов`язаним з колишнім народним депутатом України Віктором ЛОЗІНСЬКИМ, з порушенням вимог чинного законодавства. Тому прокуратурою Кіровоградської області було заявлено позов до господарського суду про визнання незаконними рішень Кіровоградської обласної ради про надання у користування зазначених мисливських угідь.

22 лютого 2010 року Господарський суд м. Києва визнав незаконним і скасував рішення Кіровоградської обласної ради від 21 березня 2008 року, № 424 «Про надання мисливських угідь у користування ТОВ «МГ «Голованівське», визнав недійсним договір про умови ведення мисливського господарства від 1 серпня 2008 р. та зобов`язав повернути спірні мисливські угіддя Кіровоградському обласному управлінню лісового та мисливського господарства.

Сам В.ЛОЗІНСЬКИЙ нині перебуває під вартою. Він підозрюється в нанесенні умисних тяжких тілесних ушкоджень. Зокрема, 16 червня 2009 року поблизу мисливських угідь в Голованівському районі в результаті сутички з В.ЛОЗІНСЬКИМ, тодішніми районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ загинув місцевий житель Валерій Олійник.