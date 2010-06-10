Експерт вважає, що Тимошенко «вже пройшла свій зоряний час»

Опозиції необхідно зосередитися на проблемах соціального захисту населення, а не на політичних питаннях на зразок Харківських угод про ЧФ РФ.

Таку думку висловив директор Інституту Горшеніна Володимир ФЕСЕНКО сьогодні в Дніпропетровську на прес-конференції, присвяченій результатам перших ста днів Президентства Віктора ЯНУКОВИЧА і аналізу електоральних симпатій городян.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Інституту Горшеніна, В.ФЕСЕНКО звернув увагу на те, що влада сьогодні має вельми значну підтримку населення. При цьому позитивно оцінюють діяльність Президента В.ЯНУКОВИЧА не лише виборці, які лояльні до нього і голосували за нього, але й ті, які ставляться до нього насторожено.

Водночас, сказав В.ФЕСЕНКО, українська опозиція переживає серйозну кризу. «Крім того, крім загальної кризи опозиції, ми спостерігаємо особисту кризу Юлії ТИМОШЕНКО. У мене таке відчуття, що вона вже пройшла свій зоряний час і проминула свій політичний пік. Тепер вона йде на спад. Я не виключаю варіанту, що її рейтинг може ще піднятися, однак те, що вона вперше за п`ять років поступилася другим місцем у президентській гонці Сергію ТІГІПКУ, є дуже неприємним сигналом для неї», - сказав В.ФЕСЕНКО.

Також директор Інституту Горшеніна зазначив, що причиною такого стан справ в опозиційному таборі є його роздробленість, внутрішні конфлікти, відсутність в ньому єдиної структури і єдиного лідера. «Лідерові БЮТ доведеться змінювати стратегію і тактику для того, щоб продовжувати впливати на українську політику і суспільство. Своїми силами вона це зробити не зможе, поки що її рейтинг тримається за рахунок відсутності видимих конкурентів в опозиційному таборі. У Арсенія ЯЦЕНЮКА немає подібної харизми і досвіду, а С.ТІГІПКО в ситуації якоїсь подвійності, оскільки перебуває у владі», - сказав експерт.

На думку В.ФЕСЕНКА, сьогодні опозиція, замість того, щоб звертати увагу на помилки влади, сама здійснює безліч помилок. Наприклад, робить акцент на політичних проблемах, таких як Харківські угоди, тоді як всі соціологічні дослідження, включаючи останнє опитування, проведене Інститутом Горшеніна, говорять про те, що людей, в першу чергу, турбують соціально-економічні питання: проблема соціального захисту населення, створення ефективної програми боротьби з економічною кризою, виплата зарплат і пенсій, але ніяк не політичні. «Населення чекає вирішення економічних проблем – а опозиція говорить про політику. Замість того, щоб займатися захистом соціальних і громадянських прав людей, опозиція займається штурмом політичних позицій нової влади», - вважає В.ФЕСЕНКО. На його думку, в результаті відбувається переформатування політичного простору вже всередині опозиції і, можливо, через рік-два, якщо Ю.ТИМОШЕНКО не змінить свою стратегію, в опозиції з`явиться новий лідер. «Єдиною надією для опозиції на сьогоднішній день можуть бути помилки нової влади. Вони можливі, оскільки владою заявлено план реформ, а реформи – це процес завжди болючий», - сказав експерт.

Також під час прес-конференції повідомили про результати соціологічного дослідження щодо електоральних симпатій жителів Дніпропетровська на місцевому рівні, проведеному соціологічним консорціумом «За чесні вибори», до якого, крім Інституту Горшеніна, входять Центр прикладних досліджень «Пента», «Інститут перспектив міста» і «Дніпропетровська соціологічна служба». За даними цього дослідження, якби вибори мера Дніпропетровська відбулися найближчим часом, то переміг би керівник фонду «Наш дім Дніпропетровськ» Ігор ЦИРКІН, який набрав 21,2% голосів дніпропетровців. На другому місці - діючий мер Іван КУЛІЧЕНКО з 20,7%.