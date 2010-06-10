Заступник голови Верховної Ради, один з лідерів БЮТ Микола ТОМЕНКО вважає, що БЮТ буде в опозиції до 2015 року.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті «День».

Зокрема, відповідаючи на питання: «Тобто ви готові до того, що ці хлопці прийшли надовго і просто так владу не віддадуть», М.ТОМЕНКО сказав: «Я готовий. У нас у БЮТ серйозні дискусії. Я вважаю, що як мінімум треба говорити про опозиційну діяльність до 2015 року. І, відповідно, її планувати».

«Я вважаю, що за результатами виборів в органи місцевого самоврядування наші фракції діятимуть як опозиційні. Також упевнений, що за підсумками парламентських виборів 2012 року ми працюватимемо як опозиційна фракція. Є й інші точки зору, романтичніші. Але в даному випадку я не політичний романтик», - зазначив М.ТОМЕНКО.

Крім того, він додав, що в БЮТ зараз завершується процес «політичної втечі з партії».

«Ще не розпочався процес очищення і створення нової команди. Він складніший, ніж втеча. Влітку треба зайнятися функціональною і стратегічною перебудовою. Причому не БЮТ як блоку, а «Батьківщини» як партії. Врешті-решт, може так статися, що в нас у виборах братимуть участь не блоки, а партії, тому статус і роль партії дуже важливі», - сказав політик.

Також він підкреслив, що партія «Батьківщина», що не реорганізовувалася протягом останніх років, виявилася не повністю готовою до опозиційної парламентської діяльності.

«Багато її представників були в уряді, і після відставки вони опинилася поза парламентом. Таким чином, довелося цю порожнечу компенсувати депутатами ПРП, УСДП. Але це все тактика. Стратегічно ми ще не почали формувати нову команду. Адже в опозиції ми серйозно і надовго», - сказав М.ТОМЕНКО.

Кажучи про перспективи повернення його політичної сили у владу або можливе продовження опозиційної діяльності після 2015 року, М.ТОМЕНКО сказав: "Ні, до цього я не готовий. Я хоч і песиміст, але помірний песиміст. Я песиміст на п`ять років. Романтики кажуть, що ми в 2012 повернемося в уряд, песимісти, як я, - що в 2015, а вже невиліковні песимісти кажуть, що в 2020-му».