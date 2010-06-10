Парубія і Гримчака «підвісили» ще на тиждень

Розгляд у суді скарг народних депутатів від НУ-НС Андрія ПАРУБІЯ та Юрія ГРИМЧАКА на порушення проти них кримінальних справ у зв’язку з подіями 27 квітня у Верховній Раді перенесено на 17 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення сьогодні прийняла голова Печерського райсуду Києва Інна ОТРОШ, яка розглядає їхні скарги.

Таке рішення головуючої у судовому засіданні зумовлено тим, що Верховний Суд України ще не дав відповідь на клопотання вказаних народних депутатів щодо зміни підсудності при розгляді їхніх скарг.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня А.ПАРУБІЙ та Ю.ГРИМЧАК заявили відвід судді І.ОТРОШ, мотивуючи, що вона може упереджено поставитись до розгляду справи.

Зокрема, як пояснили адвокати депутатів, свого часу А.ГРИМЧАК та А.ПАРУБІЙ не голосували за призначення І.ОТРОШ суддею безстроково.

У зв’язку з цим судове засідання тоді було перенесено на 10 червня.

Довідка УНІАН. 27 квітня у ВР під час розгляду питання про ратифікацію угоди щодо продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ на території України у сесійній залі парламенту сталися зіткнення між народними депутатами, а також було застосовано димові шашки, у президію, де перебував спікер Володимир ЛИТВИН, кидали яйця.

Прокуратура Києва після цього порушила кримінальну справу за фактом хуліганства, вчиненого групою окремих народних депутатів України

Під час розслідування цієї справи прокуратура порушила кримінальну справу щодо народних депутатів України Ю.ГРИМЧАКА і А.ПАРУБІЯ за фактом незаконного впливу на голову Верховної Ради України і народних депутатів з метою перешкодити виконанню ними службових обов`язків, скоєного особою з використанням свого службового становища, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 344 Кримінального кодексу України).