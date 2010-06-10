У неділю Ізраїль скасує візи для українців?
Фельдман переконував міністра
Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН заявив, що найближчої неділі відбудеться засідання уряду Ізраїлю, на якому буде розглянуто питання про скасування віз для українців, і що є дуже великий шанс ухвалення рішення про скасування візового режиму з Україною вже на цьому засіданні.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі О.ФЕЛЬДМАНА, який зараз перебуває з візитом в Ізраїлі в рамках двосторонньої взаємодії груп з міжпарламентських зв`язків.
«Найбільш проблемним питанням була позиція міністра внутрішніх справ країни Елі ІШАЯ. Після особистого спілкування з міністром і обміну інформацією, можу сказати, що позиція міністра істотно змінилася», – заявив О.ФЕЛЬДМАН.
За його словами, міністр закордонних справ Агвідор ЛІБЕРМАН запевнив українську делегацію у своїй підтримці. Спікер Кнесету Ізраїлю Реувен РІВЛІН, а також віце-спікер і голова групи «Ізраїль-Україна» Алекс МІЛЛЕР також підтримали скасування віз і обіцяли пролобіювати це питання у прем`єр-міністра Ізраїлю Беньяміна НЕТАНЬЯХУ перед недільним засіданням уряду Ізраїлю.
О.ФЕЛЬДМАН також повідомив, що спікер Кнесету Р.РІВЛІН попросив передати Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ подяку за підтримку Ізраїлю в ООН у рамках голосувань щодо звіту комісії Голдстоуна і в рамках розслідування обставин затримання флотилії «Free Gaza», під час яких Україна не підтримала резолюції, що засуджують Ізраїль.