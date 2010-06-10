У неділю Ізраїль скасує візи для українців?

Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН заявив, що найближчої неділі відбудеться засідання уряду Ізраїлю, на якому буде розглянуто питання про скасування віз для українців, і що є дуже великий шанс ухвалення рішення про скасування візового режиму з Україною вже на цьому засіданні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі О.ФЕЛЬДМАНА, який зараз перебуває з візитом в Ізраїлі в рамках двосторонньої взаємодії груп з міжпарламентських зв`язків.

«Найбільш проблемним питанням була позиція міністра внутрішніх справ країни Елі ІШАЯ. Після особистого спілкування з міністром і обміну інформацією, можу сказати, що позиція міністра істотно змінилася», – заявив О.ФЕЛЬДМАН.

За його словами, міністр закордонних справ Агвідор ЛІБЕРМАН запевнив українську делегацію у своїй підтримці. Спікер Кнесету Ізраїлю Реувен РІВЛІН, а також віце-спікер і голова групи «Ізраїль-Україна» Алекс МІЛЛЕР також підтримали скасування віз і обіцяли пролобіювати це питання у прем`єр-міністра Ізраїлю Беньяміна НЕТАНЬЯХУ перед недільним засіданням уряду Ізраїлю.

О.ФЕЛЬДМАН також повідомив, що спікер Кнесету Р.РІВЛІН попросив передати Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ подяку за підтримку Ізраїлю в ООН у рамках голосувань щодо звіту комісії Голдстоуна і в рамках розслідування обставин затримання флотилії «Free Gaza», під час яких Україна не підтримала резолюції, що засуджують Ізраїль.