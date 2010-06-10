Мер Одеси каже, що не збирається ставати регіоналом

Одеський міський голова Едуард ГУРВІЦ спростував інформацію про свій намір вступити в Партію регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це мер заявив сьогодні журналістам.

Е.ГУРВІЦ сказав, що ця інформація не відповідає дійсності.

«Думаю, що авторів і поширювачів цих чуток значно більше, ніж розумних людей, які в це повірили. Це такого рівня плітка», - заявив мер Одеси.

Як повідомлялося, інформація про те, що Е.ГУРВІЦ нібито подав заяву про вступ до Партії регіонів, була поширена напередодні з посиланням «на поінформовані джерела».