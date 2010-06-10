БЮТ хоче викликати Бойка на килим

Прем’єр-міністр опозиційного уряду Сергій СОБОЛЄВ заявляє, що опозиція ініціюватиме звіт міністра палива та енергетики Юрія БОЙКА у Верховній Раді у зв’язку з рішенням Стокгольмського арбітражу щодо повернення газу «РосУкрЕнерго».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на засіданні опозиційного уряду.

«Є відоме рішення, яким фактично оббирають бюджет держави, яке фактично ставить на межу банкрутства НАК «Нафтогаз України». Ми виступаємо з пропозицією на 19 червня заслухати людину, яка має пряму причетність до «РосУкрЕнерго», людину, чиї підписи стоять під документами «РосУкрЕнерго», - міністра палива та енергетики пана БОЙКА», - сказав С.СОБОЛЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Стокгольмський арбітражний трибунал виніс ухвалу в ході тривалого спору між компанією RosUkrEnergo AG (Швейцарія) і НАК «Нафтогаз України» щодо експропріації «Нафтогазом» в січні 2009 року 11 млрд. куб. м газу, що належав RosUkrEnergo.

До того ж, Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив, що RosUkrEnergo одержить від «Нафтогазу» додатковий обсяг газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м газу як неустойку за порушення умов контракту.

Дане рішення є наступним після раніше ухваленого рішення Стокгольмського арбітражного трибуналу від 30 березня 2010 року про відшкодування RosUkrEnergo близько 200 млн. доларів за різні порушення «Нафтогазом» умов контрактів щодо постачання, транзиту й зберігання газу. Дане, раніше прийняте рішення, також набирає чинності і тому вказана вище сума має бути тепер виплачена RosUkrEnergo як частина цього нового рішення.