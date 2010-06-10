Тарасюк просить ГПУ перевірити рішення Одеського губернатора

Народний депутат, голова Народного руху України Борис ТАРАСЮК направив депутатське звернення до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА, в якому вимагає перевірити на предмет відповідності чинному законодавству розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації Едуарда МАТВІЙЧУКА про вихід ОДА зі складу співзасновників газети «Чорноморські новини».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НРУ.

За словами Б.ТАРАСЮКА, відповідне рішення губернатором Одеської області було прийнято одноосібно, без проведення попередніх переговорів з колективом редакції, який є одним із співзасновників видання, та без дотримання встановленої законодавством процедури.

Як підкреслив лідер НРУ, внаслідок таких дій голови Одеської ОДА газета «Чорноморські новини» фактично опинилася перед загрозою закриття, оскільки у зв’язку з відсутністю укладеної угоди між її співзасновником - Одеською ОДА та правонаступником – редакцією видання, остання на не матиме правових підстав ні для перереєстрації, ні для продовження своєї діяльності.

У зв’язку з вищезазначеним, є всі підстави вважати розпорядження голови Одеської ОДА «Про вихід зі складу співзасновників газети «Чорноморські новини» від 6 квітня 2010 року таким, що не відповідає чинному законодавству України, впевнений Б.ТАРАСЮК

Тому народний депутат просить генпрокурора провести перевірку на предмет законності розпорядження голови Одеської ОДА щодо «Чорноморських новин» та, за наявності підстав, внести припис про усунення порушень закону.