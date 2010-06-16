Андрієвський думає, що у коаліції є один шанс, щоб зберегти лице

Єдиний варіант провести 31 жовтня місцеві вибори, не порушуючи Конституцію, - це законодавчо скоротити виборчий процес. Про це в інтерв’ю журналістам зазначив один із лідерів Блоку Віталія Кличка, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський, коментуючи заяву голови адміністрації президентапро призначення місцевих виборів на 31 жовтня цього року.

«Для коаліції єдиний шанс встигнути внести зміни до Конституції і провести місцеві вибори 31 жовтня, це скоротити виборчий процес до 45-30 днів», - підкреслив політик.

За словами Андрієвського, відповідні зміни до Конституції, зокрема уніфікація термінів каденцій депутатів та голів рад, мерів, а також норма про одночасне проведення чергових виборів по всій країні, є єдино можливою умовою проведення виборів.

«Щоб внести зміни до 141-ої статті Конституції, Раді необхідно голосувати на двох чергових сесіях – простою більшістю на поточній сесії до 9 липня і конституційною – на сесії після літніх канікул (7 вересня). Припустимо, ці зміни набудуть чинності 8 вересня. Але згідно із чинним законодавством, вибори оголошують не пізніше ніж за 100 днів до дати голосування. Тобто за такою нормою найближчою датою проведення виборів до місцевих рад буде 19 грудня 2010 року. Отже, щоб встигнути до 31 жовтня, необхідно внести зміни до Закону про вибори депутатів місцевих рад з тим, щоб скоротити тривалість виборчого процесу», - зазначив депутат.

На думку Андрієвського, скорочення термінів виборчої кампанії вигідне партії влади, яка вже фактично розпочала виборчі перегони і знаходиться на піку електоральної підтримки.

Крім того, на переконання політика, скорочення термінів може позначитися на якості проведення виборів.

«Мова йде не стільки про скорочення часу для підготовки учасників виборів, скільки про організацію самого процесу. А це формування дільничних комісій, списків, друк бюлетенів тощо. Зменшення термінів кампанії може призвести до масових помилок», - наголосив він.