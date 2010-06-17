Верховна Рада звільнила міністра з другої спроби

Верховна Рада України звільнила Олександра ПОПОВА з посади міністра з питань житлово-комунального господарства.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення цього рішення проголосували 244 народних депутати із 412 зареєстрованих у сесійній залі.

При цьому О.ПОПОВА вдалося звільнити з посади лише з другої спроби.

Спочатку за його звільнення проголосували 216 народних депутатів із 326 зареєстрованих у сесійній залі, оскільки інші депутати ще не встигли зайти до сесійної зали.

Після цього парламент призначив на посаду міністра ЖКГ Юрія ХІВРИЧА. За це призначення проголосували 249 народних депутатів із 417 зареєстрованих у сесійній залі.

Як відомо, О.ПОПОВ став першим заступником голови Київської міськдержадміністрації.