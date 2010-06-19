Литвин порадив опозиції не скиглити

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН радить опозиції не жалітися на те, що коаліція ігнорує їх законопроекти, а вносити такі проекти документів, неухвалення яких було б неможливим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю телеканалу "Рада", коментуючи заяви, що опозиція не відвідуватиме засідання ВР, якщо і надалі ігноруватимуться її законопроекти.

"Можна не ходити на засідання Верховної Ради, але тоді потрібно написати заяву про складення депутатських повноважень. Якщо трактористу чи комбайнеру, чи доярці щось не подобається, то це не означає, що вони не виконують своєї роботи", - сказав В.ЛИТВИН.

Голова ВР наголосив, що він не може примусити когось з депутатів голосувати за ті документи, які їм не подобаються. "Треба вносити такі законодавчі пропозиції, від яких просто відгородитися і відштовхнутися було б просто неможливо", - сказав спікер.

В.ЛИТВИН також зауважив, що заяви опозиції є дещо перебільшеними, оскільки все ж таки частина їхніх пропозицій дістають підтримку сесійної зали. "А якщо ряд законопроектів не підтримується, то це не означає, що треба демонструвати таку позицію, що ми образилися і не прийдемо. Це ж не дитячий садок, це ж не пісочниця", - додав він.

При цьому голова ВР також зазначив, що ухвалення деяких законопроектів, які вносяться, може дуже серйозно "обвалити країну". Він додав, що розуміє опозицію, яка намагається виступати в ролі захисників громадян України. "Але я переконаний, що інша частина зали, яка взяла на себе відповідальність та підтримку уряду, має співвідносити свої дії з тими можливостями, які є в країні", - наголосив він.

В.ЛИТВИН запропонував усім припинити демонструвати позицію "Діда Мороза - роздавати всім подарунки". "Я стояв і стою на тому, що нам потрібно сьогодні накласти мораторій на прийняття нових пільг, а забезпечити виконання тих соціальних законів та пільгових виплат, які вже прийняті в попередніх законах", - сказав В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, останньої пленарної середи – день, коли опозиція формує порядок денний, парламент не ухвалив жодного законопроекту. Частина була або направлена на повторне перше читання, або взагалі відхилена. Авторами цих законопроектів були представники опозиції, і фракції коаліції не голосували за них.