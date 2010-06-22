У газовій війні Москви з Мінськом Києву своя сорочка ближче до тіла

Україна займає нейтральну позицію в російсько-білоруському газовому конфлікті

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

«На політичному рівні Україна абсолютно нейтральна. Ми жодним чином не намагаємось втручатися у господарські конфлікти», - сказав він.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи не погіршить відносини України і Росії заява «Укртрансгазу» про готовність збільшити транзит російського газу до Європи у зв’язку із введенням режиму обмеження поставок газу через Білорусь, О.ВОЛОШИН сказав: «Бізнес є бізнес. Якщо є компанія, яка уповноважена державою заробляти у бюджет держави гроші за рахунок транзиту газу, то чому вона має втрачати можливості це зробити. Зрештою, від цього виграють громадяни України і український бюджет».