Губернатор заявляє, що нинішня влада «послана Богом»

Голова Хмельницької обласної державної адміністрації Василь ЯДУХА заявляє, що нинішня влада країни “послана Богом”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання колегії облдержадміністрації.

“Ця влада - від Бога. А тому потрібно у бік відкинути політичні вподобання і працювати на її авторитет”, - сказав губернатор.

Під час вступного слова В.ЯДУХА зазначив, що Хмельницька облдержадміністрація планує виростити нових лідерів, які у найближчому майбутньому займуть місця у державній службі.

“Саме від професіоналізму держслужбовців, їх державницького підходу до розв’язання економічних та соціальних проблем, політичної зрілості, патріотизму й порядності залежить стан справ у галузях та розвитку Хмельниччини загалом”, - переконаний керівник області.