Бійка у міськраді: регіонали проти «Нічного дозору»

Сьогодні на сесії Сумської міської ради сталася бійка, в якій брали участь депутати з кількох фракцій. Подібний інцидент стався тут уперше.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати розглядали питання про протест прокурора щодо неправомірності виділення земельних ділянок. Власниця однієї з ділянок заявила, що, за її інформацією, в цій землі зацікавлений хтось із фракції БЮТ. На це міський голова Сум Геннадій МІНАЄВ сказав: «Регіонали теж мають свою пайку». Можливо, саме ця фраза і стала причиною бійки, що сталася потім.

Депутат міськради від фракції Партії регіонів Олексій МОВЧАН, використовуючи сирену мегафону, зайшов у президію і почав вимагати вибачень від керівника обласного центру. На допомогу останньому поспішив депутат від фракції «Нічний дозор» Владимир ЧЕПИК, який спробував забрати мегафон з рук регіонала. Одночасно інший депутат від цієї фракції Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ хотів підійти до мікрофону в сесійній залі і закликати присутніх на сесії до порядку. Але в цей час двоє невідомих молодих людей, що знаходилися в залі і підтримували регіоналів, вибили мікрофон з рук депутата, ударили його і спробували завалити на підлогу. На допомогу соратникам поспішив депутат від «Нічного дозору» Олександр БАЙДАК, який також дістав кілька ударів від невідомих.

У зв`язку з такими подіями Г.МІНАЄВ оголосив на сесії перерву. Як повідомив кореспонденту УНІАН О.БАЙДАК, під час перерви він, а також М.ЧЕРНОТИЦЬКИЙ написали заяви в міліцію з проханням встановити особи невідомих і притягати їх до відповідальності за хуліганські дії.

Після перерви сесія Сумської міськради продовжила свою роботу.