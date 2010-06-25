Призначено нових заступників мера Києва

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ призначив новий склад заступників голови Київської міської державної адміністрації.

Про це повідомляється на сайті столичної влади.

Зокрема, за погодженням із Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і прем‘єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ, заступниками голови КМДА призначені Руслан КРАМАРЕНКО, Олександр МАЗУРЧАК, які до цього часу обіймали посади заступників міністра з питань житлово-комунального господарства.

Також на посаду заступників голови КМДА призначено Леоніда НОВОХАТЬКА, який працював першим заступником голови держагентства «Укрінформ», Олександра МЕЩЕРЯКОВА, який керував будівельною галуззю у Міноборони України, та Олександра ПУЗАНОВА, котрий керував юридичною фірмою.

Водночас із посад заступників голови КМДА звільнено Дениса БАСCА, Валерія МИРОНОВА, Віталія ЖУРАВСЬКОГО (у зв‘язку з переходом останнього на посаду радника Президента України).

Також припинено повноваження тимчасово виконуючих обов‘язки заступників міського голови Алли ШЛАПАК та Ігоря ДОБРУЦЬКОГО.

Як повідомлялося, раніше першим заступником голови КМДА було призначено Олександра ПОПОВА, який раніше обіймав посаду міністра з питань житлово-комунального господарства України. У свою чергу Анатолій ГОЛУБЧЕНКО був переведений на посаду заступника голови КМДА.