Хорошковського спитали про Макаренка, а він відповів про Лозинського

Глава Служби безпеки України Валерій Хорошковський запевняє, що арешт екс-глави Держмитслужби України Анатолія МАКАРЕНКА жодним чином не пов`язаний з політикою.

Про це В.ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив в ефірі телеканалу "Інтер" в неділю.

"Це конкретна кримінальна справа. Слідчий приймав процесуальне рішення про такий запобіжний захід, і те, що Печерський районний суд підтримав пропозицію СБУ говорить лише про те, що у нас були певні наявні підстави для саме такого рішення", - цитує керівника СБУ Українська правда.

Відповідаючи на запитання, наскільки відповідають дійсності заяви опозиції про те, що цей арешт є політичною розправою, В.ХОРОШКОВСЬКИЙ сказав: "Настільки, наскільки раніше говорили про те, що ЛОЗИНСЬКИЙ - це також Герой України, якому треба, умовно кажучи, давати медаль".

СБУ затримала А.МАКАРЕНКА як підозрюваного у ході розслідування кримінальної справи про нанесення збитків державі Україна за результатами розгляду позову "РосУкрЕнерго" в Стокгольмському арбітражі.

Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном на два місяці.

Як повідомляв УНІАН, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО пов’язує цей арешт безпосередньо з розмитненням 11 млрд. кубометрів газу, які «начебто належали «РосУкрЕнерго».

Лідер БЮТ вважає, що подібним арештом нинішня влада намагається «освятити» повернення «РосУкрЕнерго» коштів у сумі від 3 до 5 млрд. дол. згідно з відповідними рішеннями Стокгольмського арбітражного суду.