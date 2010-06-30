У БЮТ не вірять, що жити стало веселіше

За чотири місяці діяльності нової влади заборгованість з виплат заробітної плати зросла більш як на 200 мільйонів гривень, заявив міністр праці та соціальної політики опозиційного уряду, член фракції БЮТ Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, він сказав: «Сьогодні на засіданні комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та праці я отримав цікаві статистичні дані, згідно з якими лише за червень заборгованість збільшилась на 11%».

За словами депутата, найбільша заборгованість з виплат зарплат спостерігається у тих регіонах, де Партія регіонів «майже стовідсотково контролює владу».

«У Донецькій області заборгованість складає більше 363 млн. грн., у Луганській - 172 млн. грн., у Харківській - 169 млн. грн.», - повідомив А.ПАВЛОВСЬКИЙ.

«Таким чином, незважаючи не те, що влада розповідає, що «жить стало лучше, жить стало веселей», насправді жити стає гірше і гірше. Причому це стосується в першу чергу тих регіонів, які повелися на широко розрекламовані соціальні обіцянки ЯНУКОВИЧА і посадили його в президентське крісло», - резюмував народний депутат.